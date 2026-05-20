Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму

Россия и Китай заключили договор о противодействии торговому протекционизму

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия и Китай договорились совместно противодействовать торговому протекционизму. Стороны приняли совместное заявление о поддержке открытой торговли и многосторонности по итогам российско-китайского саммита, сообщает Минэкономразвития.

Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

«Министры договорились поддерживать открытую и справедливую торговлю и совместно противодействовать односторонним принудительным мерам и торговому протекционизму», – говорится в заявлении.

Отдельно подчеркивается отказ от односторонних мер в области ценообразования на выбросы углерода, которые могут ограничивать торговлю, а также нацеленность на улучшение двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В документе отмечено, что позиции России и Китая по вопросам открытой, недискриминационной торговой системы и соблюдения правил ВТО во многом совпадают. Особое внимание уделено несоответствию правилам ВТО односторонних санкций и нелегитимных тарифов, а также необходимости восстановления эффективной системы разрешения споров ВТО.

Отдельным пунктом зафиксировано, что экономические и торговые консультации с третьими странами не должны быть направлены против партнера и не преследуют цели ограничения торговли с ним. Стороны договорились поддерживать связь и усиливать координацию по торговым мерам с участием третьих стран и не предпринимать шагов, способных негативно сказаться на взаимной торговле России и Китая.

Ранее в среду Россия и Китай также подписали масштабный пакет документов, направленный на углубление двусторонней экономической кооперации и защиту взаимной торговли от внешних факторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин готовили к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве и новых механизмах финансового взаимодействия.

До этого Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО и выступать против протекционизма и односторонних ограничительных мер.