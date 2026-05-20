    20 мая 2026, 14:21 • Новости дня

    Захарова отметила растущее неоварварство на Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем выступлении на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Москве заявила, что наступившая на Западе эпоха культурных санкций и отмены искусства стала проявлением неоварварства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте неоварварства в странах Запада. Выступая на сессии фестиваля «Интермузей. БРИКС+» в Москве, она обратила внимание на то, что это явление связано с практикой «отмены» культуры и искусства западными странами и введением санкций против деятелей этих сфер, подчеркивает ТАСС.

    «Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство. Почему? Когда музеи, театры «отменяются», когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, несмотря на все соглашения и договоренности. Когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, своего собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство», – сказала дипломат.

    Фестиваль «Интермузей. БРИКС+» проходит в Москве с 20 по 23 мая. Организатором выступает государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при поддержке Минкультуры России и правительства столицы.

    Ранее Захарова заявила о провале концепции культурной отмены России на Западе и росте интереса к русскому искусству. Также она обвинила Францию в сворачивании гуманитарных и культурных связей с Россией и разделении российской культуры на «правильную» и «неправильную».

    До этого посольство России в Италии назвало отмену концертов балерины Светланы Захаровой во Флоренции проявлением русофобии и давления украинских властей на местный театр.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке замминистра финансов Алексея Моисеева, вложения в золото обеспечивают более надежное сбережение средств по сравнению с наличными долларами.

    Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что вложения в золото могут стать полноценной заменой хранению наличной иностранной валюты. Выступая на презентации новой компании с государственным участием «Росвексель», он подчеркнул: «Золото – это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. <…> Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», – цитирует чиновника ТАСС.

    Моисеев связал развитие интереса граждан к этому инструменту с деятельностью «Росвекселя», который будет заниматься покупкой физических золотых слитков. Вместе с тем он отметил, что один из ключевых факторов, сдерживающих популярность золота у вкладчиков, остается его низкая ликвидность по сравнению с привычными валютными сбережениями.

    Ранее Моисеев заявил о небезопасности хранения наличной иностранной валюты и посоветовал россиянам покупать золото. Также чиновник сообщал о подготовке указа, который ограничит вывоз монетарного золота физлицами до 100 граммов через страны Таможенного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин до 4 июня 2026 года планирует направить 110,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    19 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Омбудсмен Украины потребовала поднять штрафы за русский язык в десять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выступила за резкое увеличение штрафов за повторные нарушения языкового законодательства, заявив о нечувствительности нынешних санкций для части бизнеса, в частности она предложила в 10 раз увеличить санкции за использование русского языка.

    «Такое существенное увеличение штрафов следует применять к системным нарушителям, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение», – заявила она, добавив, что поправки должны быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

    По словам омбудсмена, действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса оказался нечувствительным. Сейчас штраф за первое нарушение языковых норм составляет от 3,4 до 5,1 тыс. гривен, что эквивалентно примерно от 77 до 115 долларов. За повторное нарушение штраф достигает от 8,5 до 11,9 тыс. гривен, то есть от 192 до 269 долларов.

    На Украине с 2014 года последовательно проводится курс на вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», резко ограничивший использование русского и языков нацменьшинств. На местах запрещают русскоязычные книги, фильмы, спектакли и песни, изучение русского в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники даже на переменах общались только на украинском.

    При этом население продолжает широко говорить по-русски в быту, что регулярно становится поводом для конфликтов. В последнее время в стране заговорили о росте популярности русского языка, а министр культуры Украины сообщала, что более 70% жителей предпочитают русскоязычный контент.

    Ранее Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка, в том числе в музыке и книге. При этом учителя столичного лицея Украины сразу уволили за разговоры на русском языке с учениками.

    До этого языковой омбудсмен Украины сообщила о планах учредить координационный штаб по украинизации для оперативного разрешения языковых конфликтов.

    20 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна выразил недовольство действиями американских партнеров, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стал процесс уменьшения численности контингента в европейских государствах.

    В беседе с журналистами газеты Financial Times дипломат назвал ряд заявлений о выводе сил произвольными. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с союзниками по НАТО для сохранения оборонительного потенциала.

    «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», – заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали существенное сокращение своего военного контингента в Европе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о смещении военных приоритетов Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил вероятность ослабления обороноспособности региона из-за отвода американских сил.

    19 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.

    Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».

    Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.

    В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».

    До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».

    Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.

    19 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 99 лет в Таганроге в Ростовской области ушел из жизни Игорь Полугородник, удостоенный звания Праведник народов мира за спасение евреев, сообщили в Российском еврейском конгрессе.

    О смерти последнего жившего в России Праведника народов мира Игоря Полугородника на 99-м году жизни сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Там напомнили, что звание Праведника народов мира присуждает израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста, Полугородник получил его в 2003 году.

    Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, а когда немецкие войска заняли город 8 октября 1941 года, ему было 14 лет. Во дворе рядом с домом его семьи жила еврейская семья Воин из 13 человек. После расстрела более 9 тыс. евреев у противотанкового рва близ поселка Агробаза единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин.

    Подросток пролежал во рву до ночи, а затем пришел к соседям, и семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрыла его и помогла скрываться до ухода к линии фронта. Это было смертельно опасно, так как нацисты расклеили по городу листовки с обещанием немедленной расправы всем, кто прячет евреев, причем дядя Игоря, сталевар Леонид Коноваленко, был выдан соседом и погиб.

    Семен Воин позже добрался до советских войск, стал дирижером в Мариуполе, а после войны сохранил с Полугородником близкую дружбу; сам Игорь Александрович многие годы работал учителем физкультуры в Таганроге.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую нравственную значимость Дня спасения и освобождения, посвященного победе над нацизмом и избавлению еврейского народа от угрозы истребления.

    До этого в Москве состоялась конференция ко Дню спасения еврейского народа, посвященная 80-летию Победы над нацизмом. А в США пережившая Холокост Роуз Джироне скончалась в возрасте 113 лет, она считалась старейшей выжившей в Холокосте женщиной.

    19 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    G7 отказалась размораживать российские активы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 сохранят заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков объединения.

    Решение распространяется на все юрисдикции стран «Большой семерки», передают «Вести». В итоговом документе подчеркивается: «Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными».

    После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали значительную часть золотовалютных резервов России – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро размещены в Европе, преимущественно на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Страны G7 запланировали блокировку российских активов даже после завершения конфликта. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear 200 млрд евро за активы России.

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

    19 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Сечин рассказал о запасах «Роснефти»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская нефтегазовая компания «Роснефть» оценила обеспеченность запасами углеводородов почти на полвека вперед, зафиксировав рост ресурсов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента.

    Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» обеспечена запасами углеводородов почти на полвека, заявил глава корпорации Игорь Сечин в обращении к акционерам в годовом отчете. «За год было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей, а запасы углеводородов на конец периода по российской классификации выросли до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что коэффициент восполнения добычи по международной классификации запасов достиг 122%, при этом компания, по оценке Сечина, обеспечена сырьевой базой почти на 50 лет вперед. Эти выводы сделаны по итогам работы компании за 2025 год.

    Добыча «Роснефти» в 2025 году составила 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,02 млн баррелей в сутки. Глава компании отметил, что в условиях ослабления параметров сделки ОПЕК+ в четвертом квартале компания продемонстрировала одни из самых высоких темпов прироста добычи среди крупнейших мировых нефтяных игроков.

    Объем добычи жидких углеводородов за прошлый год достиг 181,1 млн тонн. Добыча газа составила 79,6 млрд кубометров, следует из годового отчета компании.

    Ранее Сечин анонсировал запуск технологии синтетической нефти, а вице-премьер Александр Новак заявил о запасах нефти в России на 62 года при текущих темпах добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Российской энергетической неделе пообещали сохранение обеспеченности России нефтью на 50 лет, газом на 70 лет и углем на 100 лет.

