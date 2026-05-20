Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции «Единой России»

Минимум пятая часть фракции «Единой России» может смениться по итогам выборов

Tекст: Вера Басилая

По словам Якушева, заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 являются участниками спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами отметил, что из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек, что составляет 75%.

Партийное руководство ожидает от кандидатов активного взаимодействия с избирателями.

«Единая Россия» настраивает участников будущих выборов на максимально тесный контакт с избирателями и их чаяниями», – заявил Якушев.

Он подчеркнул, что претенденты должны уметь заряжать граждан позитивом и адекватно реагировать на жесткую критику.

Оценка выдвиженцев будет проводиться не только по результатам предварительного голосования, но и с учетом социологических исследований. Кандидаты с низкими рейтингами не будут допущены до выборов.

Якушев добавил, что серьезных изменений в стратегии думской кампании не предвидится, однако кандидатам рекомендовано «рвать дистанцию» с обычными людьми.

Окончательный список кандидатов, в который войдут и губернаторы, будет утвержден на съезде партии, предварительно намеченном на 27 июня. Там же планируется принять новую Народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

Партия «Единая Россия» в марте начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев анонсировал дополнительные меры поддержки для участников спецоперации.