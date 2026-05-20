Московский зоопарк объявил о кампании по спасению 80 колумбийских бегемотов

Генеральный директор Московского зоопарка и президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова сообщила о старте международной инициативы по спасению 80 бегемотов из Колумбии, передает Telegram-канал Московского зоопарка.
Животные, когда-то принадлежавшие Пабло Эскобару, сейчас находятся под угрозой массового истребления.
«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», – подчеркнула Акулова, которая лично руководит операцией. ГОЗУ уже направило правительству Колумбии официальное обращение с предложением заменить эвтаназию переселением гигантов в аккредитованные центры по всему миру.
Ключевым партнером в этой беспрецедентной кампании выступает индийский центр спасения дикой природы «Вантара», готовый создать для бегемотов специальную природную среду. Свою готовность помочь подтвердили члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. По словам Акуловой, сейчас идет работа над справедливым распределением животных для решения генетических проблем популяции.
Координация диалога с колумбийским министерством окружающей среды продолжится. ГОЗУ обеспечит научное руководство и контроль за соблюдением всех нормативных требований при переселении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Колумбии санкционировало уничтожение части популяции африканских бегемотов.
Ранее столичное учреждение помогло эвакуировать десятки собак из приюта в Курской области.