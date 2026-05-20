Путин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна с визитом в Россию

Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с Ли Цяном на территории Российской Федерации, передает ТАСС.
Во время переговоров в Пекине президент подчеркнул важность продолжения двусторонних контактов на высшем уровне.
«Мы ждем вас с визитом в России», – обратился глава государства к премьеру Госсовета КНР в ходе встречи.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику.
Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира.