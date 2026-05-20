Путин и Си Цзиньпин определили масштабные задачи развития партнерства

Стороны зафиксировали совместные направления работы в специальном заявлении, передает ТАСС.
«Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям», – отметил глава государства.
Он также добавил, что вместе с китайским лидером они утвердили новые масштабные цели, направленные на качественное улучшение сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа.
По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.