Путин заявил, что всегда с удовольствием приезжает в Китай

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном подчеркнул, что всегда с удовольствием приезжает в Китай, передает ТАСС.

«Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай», – заявил глава государства.

По словам Путина, нынешняя поездка имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве.

«Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимного уважения и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран», – заключил Путин.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного партнерства. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».