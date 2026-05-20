Эксперт по этикету назвала безупречным уровень приема Путина в Китае

Эксперт по этикету Баранова назвала безупречным уровень приема Путина в Китае

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная встреча президента России в Пекине прошла на высочайшем уровне, передает РИА «Новости».

Специалист по этикету Татьяна Баранова высоко оценила работу китайских организаторов.

«Уровень приема подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином. При этом китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола», – отметила Баранова.

Накануне у трапа самолета российского лидера поприветствовал глава МИД Китая Ван И. Он является вторым по узнаваемости политиком страны после председателя КНР Си Цзиньпина. Для сравнения: приезжавшего ранее президента США в аэропорту встречал лишь вице-председатель республики Хань Чжэн.

Позже на площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония встречи российской делегации. Сразу после нее стартовали двусторонние переговоры.

Пекин намеренно усилил протокольную составляющую для демонстрации особого уважения к гостю. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

Официальная встреча лидеров двух стран в китайской столице продлилась почти три часа.