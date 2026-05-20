  Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    20 мая 2026, 13:36 • Новости дня

    Эксперт по этикету назвала безупречным уровень приема Путина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организация официального визита президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировала высший класс государственного протокола и подтвердила глубину партнерства двух стран, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

    Торжественная встреча президента России в Пекине прошла на высочайшем уровне, передает РИА «Новости».

    Специалист по этикету Татьяна Баранова высоко оценила работу китайских организаторов.

    «Уровень приема подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином. При этом китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола», – отметила Баранова.

    Накануне у трапа самолета российского лидера поприветствовал глава МИД Китая Ван И. Он является вторым по узнаваемости политиком страны после председателя КНР Си Цзиньпина. Для сравнения: приезжавшего ранее президента США в аэропорту встречал лишь вице-председатель республики Хань Чжэн.

    Позже на площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония встречи российской делегации. Сразу после нее стартовали двусторонние переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И торжественно поприветствовал президента России у трапа самолета.

    Пекин намеренно усилил протокольную составляющую для демонстрации особого уважения к гостю. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Официальная встреча лидеров двух стран в китайской столице продлилась почти три часа.

    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    @ Владимир Смирнов /ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с 36-летним гражданином Китая Пэн Паем, передает ТАСС.

    Беседа состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных российско-китайских переговоров и церемонии открытия перекрестных Годов образования.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайская автомобилестроительная компания Changan намерена локализовать производство восьми новых моделей на российском рынке в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

    «В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

    Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

    Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

    Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

    При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.

    20 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии, назвав политику Токио угрозой для региональной стабильности и мира, следует из совместной декларации России и Китая.

    Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

    «Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

    Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

    Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    20 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, сообщает канал CNN.

     Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Политик обратил внимание на растущую нестабильность в мире.

    «Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

    Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным отметил наличие гегемонии и раскола в условиях непростой международной обстановки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.

    20 мая 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении российско-китайской дружбы
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Китай послужит укреплению российско-китайской дружбы.

    Встреча российского лидера и председателя КНР состоялась в Доме народных собраний, передает РИА «Новости». Стороны детально обсудили актуальные вопросы международной повестки.

    «Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин добавил, что в ходе диалога состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым мировым проблемам.

    «У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам», – сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Официальная встреча лидеров двух стран в Доме народных собраний продлилась почти три часа.

    Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    20 мая 2026, 10:53 • Новости дня
    Песков рассказал о заговорившей по-китайски раньше русского дочери

    Tекст: Мария Иванова

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России благодаря няне начала общаться на китайском языке раньше, чем на родном русском, рассказал сам Дмитрий Песков.

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, девочка освоила иностранный язык благодаря няне-китаянке, которая жила в их семье на протяжении четырех лет.

    «Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о чистом произношении девочки. Он пояснил, что няня была родом из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина.

    Сейчас Надя продолжает изучать язык, хотя школьная программа не позволяет делать это так же интенсивно, как раньше. Семья старается поддерживать ее интерес, поскольку девочка очень любит китайский язык и сам Китай.

    Отвечая на вопрос о возможном будущем обучении или работе дочери в КНР, Песков отметил, что желает ей заниматься тем, что она выберет сама.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о свободно говорящей по-китайски внучке. Глава государства назвал изучение иностранных языков необходимостью для решения общих проблем.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил многоплановый характер отношений Москвы и Пекина.

    20 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, сообщила пресс-служба Кремля.

    Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

    «Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия», – подчеркивается в тексте совместного заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.

    Государства решительно осудили прославление пособников нацистов и милитаристов.

    В конце апреля МИД КНР обвинил японскую сторону в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    20 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, и вспомнил русскую поговорку.

    Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

    «Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

    Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

    Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

    Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

    Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    20 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые отрасли взаимодействия России и Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров перечислил основные сферы взаимодействия Москвы и Пекина.

    По словам главы государства, страны активно сотрудничают в энергетике, развивают промышленную кооперацию, а также внедряют передовые технологии и инновации, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул успешное налаживание выпуска автомобилей китайских марок в Москве и нескольких регионах страны.

    «Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях», – заявил Путин.

    Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    По итогам двусторонних переговоров Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для углубления экономической кооперации.

    20 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита президента России Владимира Путина в КНР главы государств приняли 42 совместных документа.

    По итогам государственного визита российского лидера в Пекин стороны утвердили обширный пакет межправительственных соглашений и декларацию о многополярном мире, приняли 42 совместных документа, передает РИА «Новости».

    Центральным событием стало подписание заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также лидеры утвердили декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Торжественная церемония заключения межправительственных и межведомственных соглашений прошла в присутствии глав двух государств. На полях переговоров представители делегаций также оформили ряд профильных меморандумов.

    Отдельное внимание стороны уделили сфере образования. Договоры о расширении контактов с китайскими партнерами подписали пять ведущих российских вузов. В их число вошли МГУ, РУДН имени Патриса Лумумбы, СПбГУ, Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    В ходе переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    20 мая 2026, 12:05 • Новости дня
    Инженер Пэн Пай подарил Путину фарфор из провинции Хунань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженер Пэн Пай, впервые увидевший Владимира Путина в детстве, преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор во время встречи в Пекине.

    Китайский инженер Пэн Пай встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине и вручил ему подарок из провинции Хунань, передает РИА «Новости». Мужчина впервые увидел главу государства еще ребенком во время его визита в КНР в 2000 году.

    «Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу», – сказал Пэн Пай на встрече. В ответ президент поблагодарил китайского инженера и пожелал ему всего наилучшего.

    Пэн Пай родился в июне 1988 года. С 2007 по 2013 год он получал образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Инженер отметил, что учеба стала самым важным приобретением в России, а Москву он считает своим вторым домом. Сейчас мужчина работает в муниципальной компании на родине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал общение российского лидера с повзрослевшим китайским мальчиком.

    Беседа Владимира Путина и инженера Пэн Пая состоялась в пекинской резиденции Дяоюйтай.

    В ходе разговора глава государства пошутил о холодном климате российской столицы.

    20 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Путин заявил о завершении строительства энергоблоков АЭС в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил о финальной стадии совместных энергетических проектов, передает РИА «Новости».

    «На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств», – отметил российский лидер.

    Помимо атомной энергетики, стороны обсудили перспективы развития низкоуглеродной генерации. Президент обратил внимание на серьезный потенциал сотрудничества двух стран в сфере возобновляемых источников энергии, включая реализацию совместных экологических проектов.

    Переговоры прошли 20 мая в Доме народных собраний в Пекине в рамках официального визита главы государства в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал скорый физический пуск седьмого энергоблока китайской АЭС «Тяньвань».

    В апреле российская госкорпорация доставила ядерное топливо для стартовой загрузки реактора третьего энергоблока станции «Сюйдапу».

    Зимой президент России Владимир Путин назвал Москву стабильным лидером по экспорту энергоресурсов в КНР.

    20 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    График двусторонних контактов президента России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет сформирован позднее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

    Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

    «Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

    Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

    Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.

