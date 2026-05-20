Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

Tекст: Вера Басилая

Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

«Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».