Путин обсудил экономическое сотрудничество с премьером Госсовета Китая

Глава государства встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Центральной темой состоявшейся беседы стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал переговоры главы государства с премьером Госсовета КНР.
Перед этой беседой Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Си Цзиньпин заявил об исключительном характере отношений России и Китая.
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.