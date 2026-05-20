Ушаков назвал участников предстоящего чаепития Путина и Си Цзиньпина

«В чаепитии с нашей стороны принимают участие Лавров, Ушаков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов», – подчеркнул Ушаков в эфире Первого канала.
Политик добавил, что центральными темами переговоров станут актуальные внешнеполитические вопросы. Стороны также планируют обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в различных сферах.
Ушаков также отметил, что Путин и Си Цзиньпин затронут ряд важнейших международных тем, включая ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами, во время неформального чаепития.