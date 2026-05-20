Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России

Tекст: Дарья Григоренко

В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

«В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.