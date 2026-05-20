Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе

Российская Федерация и Китайская Народная Республика категорически не приемлют размещение любых видов вооружений на орбите, следует из официального документа, опубликованного на сайте Кремля.

«Стороны выступают против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью, попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации», – подчеркивается в совместном заявлении двух стран.

Документ об углублении стратегического взаимодействия и партнерства был обнародован по итогам переговоров. Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Пекин с официальным визитом, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний.

Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

В прошлом году Совет безопасности России выступил за скорейшее создание механизма для запрета любых видов оружия на орбите.

Ранее президент России Владимир Путин категорически отверг планы размещения ядерных вооружений в космическом пространстве.