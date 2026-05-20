Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин

Tекст: Вера Басилая

По итогам государственного визита российского лидера в Пекин стороны утвердили обширный пакет межправительственных соглашений и декларацию о многополярном мире, приняли 42 совместных документа, передает РИА «Новости».

Центральным событием стало подписание заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также лидеры утвердили декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Торжественная церемония заключения межправительственных и межведомственных соглашений прошла в присутствии глав двух государств. На полях переговоров представители делегаций также оформили ряд профильных меморандумов.

Отдельное внимание стороны уделили сфере образования. Договоры о расширении контактов с китайскими партнерами подписали пять ведущих российских вузов. В их число вошли МГУ, РУДН имени Патриса Лумумбы, СПбГУ, Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве.

Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».