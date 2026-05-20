Инженер Пэн Пай подарил Путину фарфор из провинции Хунань

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайский инженер Пэн Пай встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине и вручил ему подарок из провинции Хунань, передает РИА «Новости». Мужчина впервые увидел главу государства еще ребенком во время его визита в КНР в 2000 году.

«Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу», – сказал Пэн Пай на встрече. В ответ президент поблагодарил китайского инженера и пожелал ему всего наилучшего.

Пэн Пай родился в июне 1988 года. С 2007 по 2013 год он получал образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Инженер отметил, что учеба стала самым важным приобретением в России, а Москву он считает своим вторым домом. Сейчас мужчина работает в муниципальной компании на родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал общение российского лидера с повзрослевшим китайским мальчиком.

Беседа Владимира Путина и инженера Пэн Пая состоялась в пекинской резиденции Дяоюйтай.

В ходе разговора глава государства пошутил о холодном климате российской столицы.