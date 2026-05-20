Россия и Китай выступили за режим нераспространения ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Москва и Пекин выразили глубокую обеспокоенность намерениями некоторых формально неядерных стран Европейского союза обзавестись собственным ядерным арсеналом. Россия и Китай твердо отстаивают международный режим нераспространения ядерного оружия, сообщается в совместном заявлении двух стран на сайте Кремля.

Лидеры государств подчеркнули, что Договор о нераспространении ядерного оружия остается краеугольным камнем глобальной безопасности.

«Стороны твердо отстаивают международный режим нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которого служит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», – говорится в тексте документа.

Москва и Пекин призвали Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на ситуацию в ЕС.

Государства решительно выступают против любых действий, противоречащих обязательствам по ДНЯО, как со стороны неядерных, так и ядерных держав.

Документ был принят по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшихся в среду в Доме народных собраний в Пекине.

Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов заявил о желании некоторых неядерных стран Европы обзавестись ядерным оружием.

Президент Владимир Путин подтвердил строгое соблюдение Москвой всех обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.