Россия и Китай совместно осудили инициативы по изъятию иностранных активов

Tекст: Вера Басилая

Документ о стратегическом взаимодействии и углублении партнерства опубликован на сайте Кремля. В тексте подчеркивается важность сохранения добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества двух мировых держав.

Москва и Пекин осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, также Россия и Китай подчеркивают их право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, отмечается в совместном заявлении России и Китая.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Москва и Пекин выступили против использования прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее в Кремле пригрозили юридическим преследованием инициаторам экспроприации российской собственности.