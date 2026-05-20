Россия и КНР выступили против использования ИИ как геополитического инструмента

Tекст: Вера Басилая

Соответствующее совместное заявление об углублении партнерства опубликовал сайт Кремля. Документ подписали по итогам прошедших в среду переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

«Россия и Китай обращают внимание, что технологии искусственного интеллекта становятся одним из значимых факторов, оказывающих заметное влияние на ускорение и качество социально-экономических реформ, содействуют развитию искусственного интеллекта в интересах всеобщего развития, выступая против его использования отдельными государствами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирующего положения», – отмечается в тексте.

Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по вопросам военного применения таких систем. Данная работа будет вестись как в двустороннем формате, так и на профильных международных площадках по контролю за автономными вооружениями.

Ранее Россия и Китай подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать новые драйверы роста в сфере искусственного интеллекта.

Москва и Пекин договорились совместно реагировать на различные глобальные военные вызовы.