Путин пошутил о московской погоде на встрече с Пэн Паем

Путин на встрече с Пэн Паем пошутил о погоде в Москве

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин во время беседы с Пэн Паем в Пекине пошутил о климате в российской столице, передает ТАСС.

Глава государства отметил разницу температур между Москвой и югом Китая, откуда родом собеседник.

«Я посмотрел кадры нашей встречи, такой неожиданной встречи уже много лет назад, и вспомнил эту встречу. Честно говоря, это было очень приятно. Мне очень приятно, что вы потом приняли решение получить образование в России, учились в Москве. Насколько я понимаю, вы родом с юга Китая. Москва не отличается такой теплой погодой, но надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера», – сказал российский лидер с улыбкой.

Знакомство Путина и Пэн Пая состоялось в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита президента в Китай. Тогда мальчик помахал главе государства, после чего Путин снял ребенка с перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неформальная беседа российского лидера с китайским инженером Пэн Паем состоялась в резиденции Дяоюйтай.

Помощник президента Юрий Ушаков двумя днями ранее анонсировал это мероприятие.

Перед этим официальные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлились почти три часа. При этом Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».