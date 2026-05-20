Онищенко: Хантавирус в России проявит себя, но бояться не нужно

Tекст: Мария Иванова

Хантавирус в этом году в России будет проявляться, однако бояться такой ситуации не стоит, а надо просто проявлять осторожность, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Хантавирусы делятся на две группы, на американском континенте болезнь протекает в виде кардиопульмонального синдрома. У нас хантавирус проявляет себя геморрагической лихорадкой с почечным синдромом… В этом году хантавирус, я думаю, тоже будет проявлять себя, но бояться его не надо. Просто нужно, чтобы была настороженность», – сказал эксперт.

По его словам, в России инфекцию переносят мыши и рыжие полевки, передает РИА «Новости».

Ранее в начале мая произошла вспышка смертельно опасного хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. В результате три человека скончались, а судно отправили на карантин в порт Роттердама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко назвал полевок и домовых мышей главными переносчиками хантавируса в России. Эпидемиолог отметил постепенную адаптацию спровоцировавшего вспышку на круизном судне штамма Андес к организму человека.

Ранее канадские врачи изолировали четверых вернувшихся с зараженного лайнера MV Hondius пассажиров на 21 день.