Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая»

Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.