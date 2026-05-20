Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая»

Соответствующий документ об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликован на сайте Кремля.
«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая»», – говорится в тексте совместного заявления двух государств.
Президент России Владимир Путин прибыл 19 мая в КНР с официальным визитом. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера». В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.
Россия и Китай подтвердили нерушимость договора о добрососедстве.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о выходе взаимодействия Москвы и Пекина на новую высоту.