Россия и КНР отметили важность иммунитета чиновников от иностранной юрисдикции

Совместное заявление Москвы и Пекина об углублении стратегического взаимодействия опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны подтверждают, что иммунитет должностных лиц государства от уголовной юрисдикции иностранных государств является важной гарантией стабильного функционирования международных отношений», – говорится в тексте документа.
В заявлении подчеркивается значимость этого принципа для развития добрососедства, дружбы и всеобъемлющего партнерства между двумя государствами.
Москва и Пекин выступили против использования прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Президент Владимир Путин сообщил о солидарности России и Китая в вопросах защиты международного права.