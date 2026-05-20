Ушаков сообщил о желании Уиткоффа посетить Россию

Tекст: Дарья Григоренко

«Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Кушнером приехать в Москву», – отметил дипломат. По его словам, эта тема уже поднималась во время рабочих контактов. При этом конкретные сроки визита пока не определены, пишут «Известия».

Ушаков подчеркнул, что график поездки будет формироваться совместно представителями двух стран. Он назвал это обычным дипломатическим процессом, в котором стороны предлагают и согласовывают удобные варианты.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался называть возможные даты прибытия американского переговорщика. Отвечая на вопрос журналистов о скором визите эмиссара, представитель Кремля напомнил, что говорит от лица президента, а не других чиновников, передает ТАСС.

«Я пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, а не Кирилла Дмитриева», – сказал он в ответ на просьбу подтвердить слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что американский переговорщик посетит Россию «в ближайшее время».

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил скорый приезд Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Ранее российская сторона выразила готовность принять американских переговорщиков по Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить точные сроки контактов после их окончательного определения.