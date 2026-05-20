Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

Tекст: Вера Басилая

Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

«Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.