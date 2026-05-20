Россия и Китай призвали придерживаться принципов открытости мира

Tекст: Вера Басилая

Россия и Китай призывают международное сообщество придерживаться принципов открытого мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества. Соответствующая совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа опубликована на сайте Кремля.

«Стороны обязуются и призывают международное сообщество придерживаться в отношениях между собой открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества», – отмечается в тексте документа.

В декларации подчеркивается, что в условиях растущих рисков и вызовов для человечества необходимо формировать более сплоченное международное сообщество. При этом безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого, сказано в заявлении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Москва и Пекин выступили против использования прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.