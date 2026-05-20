Путин заявил об огромном поле для работы с Китаем

Путин: У России и Китая есть огромное поле для взаимной работы

Tекст: Мария Иванова

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась в Пекине, передает РИА «Новости».

В ходе диалога обсуждалось расширение взаимодействия между двумя государствами. «Есть огромное поле для взаимной работы и для того, чтобы вклад российско-китайских отношений в развитие наших стран возрастал постоянно», – подчеркнул Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Политики также приняли декларацию о становлении многополярного мира.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».