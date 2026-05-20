Ушаков сообщил о планах Путина и Си Цзиньпина обсудить Украину во время чаепития

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить широкий круг глобальных вопросов, передает ТАСС.

В повестку включены ситуации вокруг Украины и Ирана, а также взаимодействие с американской стороной.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о темах предстоящей беседы. «Международные в основном. Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее», – уточнил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что формат чаепития традиционно используется для решения наиболее чувствительных вопросов. Он обратил внимание, что подобный стиль общения не является эксклюзивным и ранее применялся на встречах с другими мировыми лидерами.

В ходе визита Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Китайский лидер заявил о выходе отношений Москвы и Пекина на новую высоту.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».