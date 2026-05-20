В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Tекст: Дарья Григоренко

«Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

«Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.