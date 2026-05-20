Россия и Китай призвали прекратить вмешательство в дела государств

Россия и Китай заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела стран

Tекст: Вера Басилая

Россия и Китай подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщается на сайте Кремля. В документе подчеркивается недопустимость принуждения суверенных государств к отказу от нейтралитета.

«Необходимо решительно выступать против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств», – отмечается в тексте декларации. Кроме того, Москва и Пекин указали, что правила, выработанные в узком кругу стран, не должны подменять собой общепризнанное международное право.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В среду в пекинском Доме народных собраний прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

