Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования

Tекст: Вера Басилая

В Пекине состоялась церемония открытия перекрестных Годов образования России и Китая, передает РИА «Новости».

Мероприятие прошло в рамках официального визита российского лидера в КНР. Председатель КНР назвал запуск проекта важным шагом для долгосрочного развития двусторонних отношений.

«Я уверен, что в результате совместных усилий двух сторон годы китайско-российского сотрудничества в области образования непременно увенчаются полным успехом, а само сотрудничество даст самые большие плоды», – заявил Си Цзиньпин.

Лидеры двух стран договорились содействовать прямым контактам между учебными заведениями и обмену педагогическим опытом. Российская часть программы включает 103 инициативы по развитию высшего и школьного образования, а также популяризации языков.

Сейчас в России получают знания 68 тыс. китайских студентов, тогда как в КНР обучается 21 тыс. россиян. Государства совместно реализуют масштабные научные инициативы, включая более тысячи исследовательских проектов в различных областях науки.

В феврале президент России Владимир Путин распорядился провести Годы российско-китайского сотрудничества в образовании. Помощник главы государства Юрий Ушаков накануне визита анонсировал торжественную церемонию открытия этого масштабного гуманитарного проекта.

По итогам сегодняшних переговоров в Пекине Путин и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.