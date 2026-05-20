Россия и Китай подтвердили нерушимость договора о добрососедстве

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин приняли масштабный документ о развитии стратегического взаимодействия, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине накануне.

«Вобрав в себя многовековой позитивный опыт российско-китайских связей, опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права, Договор заложил долговременную правовую основу современных отношений между Россией и Китаем», – подчеркивается в тексте заявления.

В документе также отмечается, что базовые принципы двустороннего сотрудничества успешно прошли проверку временем. Государства намерены решительно отстаивать цивилизационное многообразие и отказываются от навязывания другим собственных ценностей или участия в идеологическом противоборстве.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление об укреплении партнерства.

Президент Владимир Путин назвал взаимодействие Москвы и Пекина образцом для других стран.