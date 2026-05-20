Песков рассказал о заговорившей по-китайски раньше русского дочери

Мария Иванова

Младшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, девочка освоила иностранный язык благодаря няне-китаянке, которая жила в их семье на протяжении четырех лет.

«Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о чистом произношении девочки. Он пояснил, что няня была родом из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина.

Сейчас Надя продолжает изучать язык, хотя школьная программа не позволяет делать это так же интенсивно, как раньше. Семья старается поддерживать ее интерес, поскольку девочка очень любит китайский язык и сам Китай.

Отвечая на вопрос о возможном будущем обучении или работе дочери в КНР, Песков отметил, что желает ей заниматься тем, что она выберет сама.

