    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня

    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    19 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине два дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне.

    В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Рабочий график российского лидера ожидается весьма насыщенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двусторонних документов. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Торжественная программа начнется с официальной церемонии встречи: главу государства встретит министр иностранных дел КНР Ван И, в аэропорту также будут задействованы почетный караул и дети. После этого российский лидер направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а основная встреча с Си Цзиньпином пройдет на площади Тяньаньмэнь.

    С российской стороны в переговорах примут участие 39 представителей, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В делегацию также вошли главы восьми министерств, руководители крупнейших госкорпораций, представители регионов, университетов и СМИ.

    По словам Ушакова, ключевыми итоговыми документами станут Совместная декларация о формировании многополярного мира и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документы должны закрепить общий подход Москвы и Пекина к международной повестке и задать рамки для дальнейшего развития отношений.

    При этом визит не ограничится подписанием основных соглашений: стороны также обсудят расширение сотрудничества в торговле, образовании, культуре, транспорте и энергетике, а также могут выйти на дополнительные договоренности, способные придать импульс двусторонним проектам.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал визит российского лидера. Перед поездкой президент России обратился к гражданам Китая с речью о мире и процветании. На предстоящих переговорах главы государств детально обсудят двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    20 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая

    Путин: Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.

    Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.

    Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.

    Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.

    На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    20 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

    «Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

    Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

    Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    19 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Путина в аэропорту Пекина встретил глава МИД Китая Ван И

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом, где у трапа самолета его торжественно поприветствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

    Президента России в аэропорту встречала рота почетного караула и дети, передает РИА «Новости». После выхода из самолета глава государства обменялся рукопожатием с Ван И и провел с ним короткую беседу. Затем китайский министр проводил Путина до автомобиля Aurus, на котором российский лидер отбыл в предоставленную ему резиденцию.

    Основная программа визита запланирована на 20 мая. В этот день пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

    Также лидеры двух стран дадут старт Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах. По итогам встреч ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал торжественную встречу российского лидера министром иностранных дел КНР Ван И.

    По итогам переговоров стороны подпишут около сорока различных документов. Путин и Си Цзиньпин детально обсудят дальнейшее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    20 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров глав государств в китайской столице.

    По итогам встречи лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с этим был подписан еще один важный концептуальный документ – совместная декларация о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа.

    Всего представители двух стран приняли 20 документов. Среди наиболее значимых выделяются Совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и Декларация о формировании многополярного мира. Часть этих важнейших актов лидеры государств скрепили своими подписями лично.

    Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса заключили ряд коммерческих и межправительственных контрактов. Договоренности затрагивают углубление взаимодействия в атомной энергетике, промышленности, торговле и транспорте. Также расширено сотрудничество в сфере строительства, образования и кинематографа.

    Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заранее сообщил о планах лидеров двух стран подписать декларацию о многополярности.

    Также Ушаков сообщил о планах подписания порядка 40 двусторонних соглашений.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    19 мая 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил университет морского и речного флота имени Макарова с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Государственному университету морского и речного флота имени адмирала Макарова в связи со 150-летием учебного заведения.

    Президент России Владимир Путин поздравил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова со 150-летием, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что вуз является флагманом по подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасли.

    «Ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта – судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», – говорится в послании российского лидера.

    Путин также обратил внимание на то, что университет обладает богатой историей и крепкими традициями, заложенными многими поколениями настоящих профессионалов. Глава государства выразил уверенность, что, сохраняя связь времен и открытость новому, вуз продолжит развиваться и оставаться центром притяжения для талантливой молодежи.

    19 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания спортклубов во всех школах страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения детей возможностью систематически заниматься физкультурой для гармоничного развития и реализации талантов.

    Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе страны. Об этом передает РИА «Новости». Приветствие главы государства зачитал министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Подчеркну: для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – указал Путин. Он также обратил внимание на необходимость объединения усилий образовательных, спортивных и медицинских учреждений.

    Ключевыми приоритетами президент назвал подготовку квалифицированных преподавателей физкультуры, а также обновление методик и образовательных программ. Торжественное открытие первого съезда прошло во вторник в Алексинском районе Тульской области. В форуме, который проводится в рамках поручений главы государства от 23 декабря 2025 года, принимают участие около 600 человек из 86 регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта.

    Глава государства поручил разработать систему сертификации детских тренеров.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести специальную программу «Спортивная карта» для детей-сирот.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину усиленного протокола встречи Путина в Китае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пекин организовал прием президента РФ Владимира Путина по высшему разряду, применив элементы государственного визита для демонстрации особого уважения к гостю, сообщил руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

    Санакоев отметил, что это было сделано для подчеркивания значимости приезда российского лидера, передает РИА «Новости».

    «Протокол имеет огромное значение: кто где стоит, какой церемониал, мероприятия и так далее... Надо обратить внимание, что китайская сторона встречала Владимира Путина по всему церемониалу государственного визита. То есть здесь, можно сказать, намеренно подчеркнута, усилена протокольная составляющая, дабы показать, насколько дорог гость», – сказал Санакоев.

    Аналитик обратил внимание на разницу форматов международных встреч. Он напомнил, что государственный визит проходит только один раз за президентский срок, как это было у Дональда Трампа.

    Для Владимира Путина нынешняя поездка стала далеко не первой, поэтому она носила статус официальной. Однако принимающая сторона решила использовать высший церемониал, чтобы выразить особое отношение к главе государства.

    Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний с ротой почетного караула.

    Официальные переговоры глав государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Гонконгская пресса отметила исключительную степень личной близости двух политиков.

    20 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с Си Цзиньпином

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

    Президент России Владимир Путин приехал к Дому народных собраний в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с визитом в Китай накануне вечером.

    Основная рабочая программа началась в среду с торжественной церемонии встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний стартуют переговоры на высшем уровне.

    Ожидается, что лидеры двух стран рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные вопросы. Они также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин планируют детально обсудить сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    В аэропорту Пекина главу российского государства встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал детальное обсуждение взаимодействия двух стран в нефтегазовой сфере.

    20 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, являются образцом подлинного стратегического партнерства, заявил президент Владимир Путин.

    Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли исторического максимума и служат примером подлинного стратегического партнерства, передает РИА «Новости». «Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Глава государства отметил, что локомотивом экономического сотрудничества выступает энергетика, где Россия остается надежным поставщиком ресурсов. При этом товарооборот между странами уверенно превышает 200 млрд долларов. Основой для развития связей по всем направлениям Путин назвал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад.

    В ходе беседы российский лидер поприветствовал Си Цзиньпина классической китайской идиомой из сборника «Ши цзин». Он также подтвердил намерение продолжить практику взаимного безвизового режима и пригласил председателя КНР посетить Россию в 2027 году. Двухдневный официальный визит президента в Китай начался накануне вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Москва и Пекин подготовили к подписанию около сорока совместных соглашений.

    В преддверии поездки российский лидер обратился к гражданам КНР с приветствием.

