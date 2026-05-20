Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

«Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

«Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

«Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.