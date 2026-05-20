    20 мая 2026, 10:49 • Новости дня

    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство <ритании требовало от властей Грузии воздействовать на местный бизнес для отказа от российских нефтепродуктов, что в итоге привело бы к экономическому коллапсу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

    По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

    «Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

    Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.

    19 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря стремительному удорожанию энергоносителей российская валюта с начала апреля выросла к доллару почти на 12%, продемонстрировав рекордную динамику на глобальном рынке.

    Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

    Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

    В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.

    19 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти и жители Калининградской области сохраняют спокойствие в ответ на заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможных сценариях военных действий против региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, подчеркнув, что подобные высказывания появляются не впервые.

    «Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год», – отметил он в интервью ИС «Вести». По словам губернатора, подобная риторика, как правило, активизируется «либо весной, либо осенью», а сами калининградцы «спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны».

    Беспрозванных также напомнил о роли Балтийского флота, который обеспечивает безопасность не только области, но и всей западной границы России. «Соседям» он посоветовал учитывать, что в регионе сосредоточены значительные силы обороны.

    Отдельно губернатор подчеркнул работу спецслужб и проведение военных мероприятий: «Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона». Он добавил, что в настоящее время проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, и призвал тех, кто делает подобные заявления, учитывать этот фактор.

    Беспрозванных также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего о готовности жестко реагировать на любые попытки блокады Калининградской области.

    По словам губернатора, несмотря на внешнее давление и ограничения, регион продолжает развиваться, в том числе в сфере логистики и морских перевозок. Он отметил, что ряд стран вводит ограничения на поставки в область товаров, которые не подпадают под санкции, и в ответ реализуются программы по развитию портовой инфраструктуры и паромного сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту инициативу суицидальной паранойей.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    19 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме о Золотой Орде призвал ученых изменить стереотипное восприятие истории Великой Степи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, сообщает  ТАСС.

    На международном симпозиуме, посвященном этой теме, он отметил, что история Великой Степи до сих пор часто воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», что, по его мнению, заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого.

    Выступая перед участниками симпозиума, Токаев подчеркнул необходимость расширить научный взгляд на Золотую Орду и уйти от односторонних интерпретаций. Президент обратился к исследователям с предложением сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

    «Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», – сказал Токаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археологи в Астраханской области сообщили о падении лошади в склеп времен Золотой Орды с возрастом захоронения не менее 500 лет.

    До этого в Горно-Алтайске прошла II Международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

    19 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Tекст: Денис Тельманов

    В Ереване во время предвыборного выступления премьер-министра Армении охранники оттащили пожилого мужчину, чей внук трагически погиб в армейской казарме.

    Инцидент произошел на предвыборном митинге Никола Пашиняна, передает РИА «Новости». Пожилой мужчина напомнил главе правительства о трагедии, случившейся в январе 2023 года. Тогда при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, среди которых был внук пенсионера.

    После обращения мужчины охрана армянского лидера зажала ему рот и силой увела в сторону. Сам политик прокомментировал ситуацию, обратившись к собравшимся. «Его подослали политические противники», – заявил Пашинян своим сторонникам.

    Это уже третья публичная стычка политика за последние два дня. Накануне он вступил в перепалку с карабахским армянином, обвинив его в продвижении азербайджанских нарративов.

    Адвокат Роман Ерицян сообщил, что позже участника конфликта задержали. Днем ранее Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику женщину и пообещал уничтожить своих политических оппонентов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении накричал на сестру пропавшего без вести офицера. В тот же день правоохранительные органы задержали вступившего с ним в перепалку переселенца из Карабаха.

    Неделей ранее полицейские увезли в отделение назвавшего политика предателем мужчину.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Агроном Воробьев объяснил, какими проблемами для дачника обернется посадка сосен

    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Посадка сосен на дачном участке может обернуться проблемами в будущем: хвойный опад закисляет почву и ухудшает условия для огородных культур, а взрослые деревья со временем разрастаются и начинают затенять и занимать значительную часть участка, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. В настоящее время набирает популярность мода на высаживание сосен на дачных и садовых участках.

    «Во-первых, нужно разделять дачные и садовые участки. Дачные предназначены для отдыха, и на них можно высаживать практически что угодно. Что касается садовых участков, то есть того, что сейчас называется СНТ, это земли сельхозназначения. Изначально такие участки предназначены прежде всего для выращивания урожая, максимум – с небольшими цветниками и компактной зоной газона», – говорит Воробьев.

    Он отмечает, что, например, в Нидерландах пахотные земли считаются национальным достоянием: их буквально отвоевывают у моря с помощью специальных технологий. Поэтому любые нарушения строго пресекаются – если на такой земле посадить неподходящие культуры или построить сарай прямо на пашне, владельцу грозят штрафы и требование восстановить участок в первоначальном виде.

    Он также отмечает, что сосны постепенно закисляют почву вокруг себя, и связано это прежде всего с хвойным опадом. Иглы, кора и мелкие ветви медленно разлагаются, выделяя органические кислоты и снижая уровень pH. Со временем под деревом формируется плотный кислый слой, который меняет свойства почвы. В таких условиях многие садовые культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую среду, растут хуже. Зато для голубики, рододендронов и ряда лесных растений такая среда, наоборот, оказывается благоприятной.

    «Предположим, владельцы садового участка в СНТ не хотят выращивать яблони и решают посадить сосны. Проблема не только в том, что хвойный опад закисляет почву. Его, в конце концов, можно собрать и вывезти или даже продать тем, кто выращивает голубику, поскольку хвойный опад используется для создания подходящего субстрата. Основная проблема возникнет позже, у потомков таких новоявленных ландшафтных дизайнеров», – считает агроном.

    Он объясняет, что строевой лес – те самые корабельные сосны с ровными стволами и небольшой кроной наверху – формируется только тогда, когда деревья растут густо. На открытом месте сосна выглядит совсем иначе. Достаточно вспомнить картины Шишкина: сосна, растущая посреди луга, – это большое раскидистое дерево с широкой неправильной кроной. Поэтому на небольшом участке такая сосна со временем начнет занимать слишком много места.

    «Когда потомки нынешних огородников поймут, что огромное дерево затеняет весь участок и больше не нужно, возникнет вопрос, как его убрать. Просто срубить сосну уже не получится, потому что рядом будут постройки, посадки и другие объекты. И тогда потомки скажут «большое спасибо» за идею сажать сосны на садовых участках», – заключил Воробьев.

    Ранее генеральный директор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году дачники средней полосы могут вырастить в открытом грунте арбузы и дыни. При этом он подчеркнул, что важно выбрать правильный сорт, соблюсти сроки посева и обеспечить растениям подготовленную почву.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    19 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз рассматривает возможность изменить сроки утверждения ограничительных мер против России, увеличив интервал с шести месяцев до одного года.

    Евросоюз планирует пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, рассматривая вариант утверждения мер раз в год, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к предстоящему саммиту, передает РИА «Новости».

    «Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце», – говорится в публикации. Журналисты ссылаются на информацию от пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.

    Москва неоднократно подчеркивала свою способность справляться с экономическим давлением. Западные страны начали вводить ограничения против России несколько лет назад и продолжают политику их усиления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению двадцать первого пакета антироссийских санкций. Европейский союз планирует ввести эти ограничения до первого июля. В сентябре прошлого года Совет ЕС продлил действие всех рестрикций против России на полгода.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

