Си Цзиньпин заявил о выходе отношений России и Китая на новую высоту

Tекст: Вера Басилая

Отношения Москвы и Пекина поднимаются на новую высоту, передает РИА «Новости». Лидер КНР подчеркнул, что взаимодействие двух стран служит примером для других государств.

«Наши отношения поднимаются на новую высоту, по праву считаются образцом отношений двух крупных держав», – заявил Си Цзиньпин в ходе общения с прессой по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Политик также отметил необходимость дальнейшего укрепления политического доверия между странами. По его словам, Россия и Китай должны продолжать поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на различных уровнях, а также защищать ключевые интересы друг друга.

Официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин назвал партнерство Москвы и Пекина образцом для всего мира.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».