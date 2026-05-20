Си Цзиньпин заявил о росте поддержки дружбы России и Китая среди молодежи

Tекст: Мария Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине отметил укрепление связей между двумя странами, передает ТАСС. По словам китайского лидера, взаимная симпатия народов активно растет, особенно среди молодежи.

«Китайско-российская дружба находит все больше поддержки среди молодежи, и наши народы становятся ближе и все лучше понимают друг друга», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа.

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние связи образцом для всего мира.

Председатель КНР отметил ускоренное развитие китайско-российского стратегического партнерства.