Путин заявил о завершении строительства энергоблоков АЭС в Китае

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил о финальной стадии совместных энергетических проектов, передает РИА «Новости».
«На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств», – отметил российский лидер.
Помимо атомной энергетики, стороны обсудили перспективы развития низкоуглеродной генерации. Президент обратил внимание на серьезный потенциал сотрудничества двух стран в сфере возобновляемых источников энергии, включая реализацию совместных экологических проектов.
Переговоры прошли 20 мая в Доме народных собраний в Пекине в рамках официального визита главы государства в Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал скорый физический пуск седьмого энергоблока китайской АЭС «Тяньвань».
В апреле российская госкорпорация доставила ядерное топливо для стартовой загрузки реактора третьего энергоблока станции «Сюйдапу».
Зимой президент России Владимир Путин назвал Москву стабильным лидером по экспорту энергоресурсов в КНР.