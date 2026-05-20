Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений

Путин высоко оценил текущий статус двусторонних связей по итогам переговоров. «И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – отметил российский лидер.
Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».
Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров главы государств приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль Москвы и Пекина в защите международной справедливости.