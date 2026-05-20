Путин: Россия и Китай солидарно выступают за защиту международного права

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин сообщил о солидарности двух стран в вопросах международного права, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул это по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Москва и Пекин солидарно выступают за защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности», – заявил российский лидер.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Доме народных собраний в Пекине. При этом в начале встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Президент России назвал отношения Москвы и Пекина образцом для других государств.

Председатель КНР охарактеризовал укрепление двусторонних связей стратегическим выбором.



