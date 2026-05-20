    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня

    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    МИД Греции: Украинский морской дрон угрожал судоходству
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный в пещере у греческого острова Лефкада надводный морской безэкипажный дрон представлял опасность для судоходства и безопасности граждан, был угрозой для окружающей среды и экономической жизни, но Греция все равно будет продолжать поддерживать Украину, заявил министр иностранных дел Йоргос Герапетритис.

    Герапетритис подчеркнул, что ситуация с найденным беспилотником остается серьезной и требует расследования, передает ТАСС.

    «Это чрезвычайно серьезная тема, которая возникла совсем недавно. Совершенно немыслимо, чтобы беспилотный катер находился у греческого побережья. Это создает огромную проблему для свободы судоходства, огромную проблему для безопасности самих граждан, для экономической жизни и, конечно же, для окружающей среды», – сказал Герапетритис.

    По словам министра, Средиземное море не должно становиться центром операций. Он добавил, что окончательное заключение Генерального штаба национальной обороны Греции о причинах появления и характеристиках беспилотника еще не получено. После завершения анализа будут приняты необходимые меры как на двустороннем уровне с участием страны происхождения катера, так и в международных организациях.

    Несмотря на инцидент, Герапетритис заверил, что Греция продолжит поддерживать Украину, назвав это решение стратегической национальной политикой. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис сообщил, что Киев был неофициально проинформирован об обнаружении дрона. По данным СМИ, катер Magura V5 с работающим двигателем и взрывчаткой массой от 100 до 300 килограммов был найден местным рыбаком. Саперы изъяли и уничтожили опасный груз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах.

    Министерство обороны страны официально подтвердило принадлежность найденного у острова Лефкада безэкипажного катера Вооруженным силам Украины.

    Власти в Афинах потребовали от Киева отозвать все подобные аппараты подальше от греческого побережья.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    В Литве начали дискуссию о размещении в стране ядерного оружия союзников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    @ Jussi Nukari/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    19 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    К Калининградской области подошли три самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе Балтики у границ Калининградской области были замечены три самолета-разведчика НАТО, один из которых способен вести наблюдение на сотни километров.

    Сразу три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в районе Калининградской области, передает ТАСС.

    «Над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ Калининградской области совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии», – сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что этот борт может быть адаптирован для наблюдения и аэрофотосъемки и сейчас, находясь в воздушном пространстве Литвы, движется недалеко от российской границы.

    По данным источника, с аэродрома в румынской Констанце также взлетел американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который за последний месяц неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Сейчас он летит в районе Калининградской области и направляется к нейтральным водам Балтийского моря, используя воздушное пространство Литвы и Польши.

    Источник напомнил, что в апреле полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II отмечались над Черным морем в паре со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint. Еще один борт, Saab 340B ISR ВВС Швеции, вылетевший с военной базы в Эстонии, следует в сторону нейтральных вод Балтики и, по словам собеседника, способен вести разведку на расстоянии до 300–400 км, находясь сейчас в воздушном пространстве Литвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    Разведывательный Beechcraft King Air 350ER выполнял маневры в небе Эстонии вблизи Нарвы у российской границы.

    Шведский самолет Saab 340B ISR провел разведку вдоль границы России и Финляндии.

    19 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Рябков заявил о риске «лобовой сшибки» России и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с Россией возрастают со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание на нагнетание европейскими государствами риторики о надвигающейся угрозе конфликта высокой интенсивности, передает ТАСС.

    «В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», – подчеркнул дипломат.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о фактической подготовке Североатлантического альянса к конфликту с Москвой.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».

    19 мая 2026, 18:03 • Новости дня
    Финский политик Мема потребовал смены элиты ЕС ради мира с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для подлинного мира с Россией Европе нужна полная смена правящего класса.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий финскую партию «Альянс свободы», выступил с резким призывом к переменам в европейской политике. Он заявил, что только кардинальное обновление элит способно открыть путь к устойчивому миру с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», – написал Мема в соцсетях.

    По его словам, достичь мира с Россией невозможно, пока у власти в Евросоюзе остается политический класс, который, по его оценке, подстрекает к войне и сохраняет враждебный курс в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мема заявил о больших шансах лично стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

    Ранее Мема обвинил Евросоюз в стремлении выиграть время для собственного перевооружения под прикрытием урегулирования конфликта на Украине. Политик назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско и обрисовал Европу как главное препятствие на пути к миру на Украине.

    19 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможной отмене отправки войск в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Около четырех тысяч американских солдат, которых собирались разместить на польской территории, могут быть перенаправлены в другое европейское государство, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вашингтон рассматривает возможность изменения планов по переброске четырех тысяч военнослужащих в Польшу, передает РИА «Новости». Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что окончательное решение о месте дислокации контингента пока не принято.

    «Эти войска могут быть направлены в другие страны Европы. Мы могли бы принять решение направить их в другое место. На самом деле мы еще не приняли окончательного решения о том, куда они в конечном итоге направятся», – заявил Вэнс в ходе брифинга в Белом доме.

    Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих на польскую территорию.

    Часть американских солдат получила приказ о прекращении командировки уже после отъезда с военной базы в Техасе.

    Военное командование Варшавы узнало об изменении планов союзника из публикаций прессы из-за непрочитанного электронного письма.


    19 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Глава военного комитета НАТО назвал армию ЕС «нонсенсом и оксюмороном»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Идею создания единой армии Европейского союза в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной, подчеркнув, что реальные вооруженные силы в Европе формируются только через структуры НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов стран альянса в Брюсселе заявил, что создание армии Европейского союза невозможно, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Европейская армия - это нонсенс и оксюморон, поскольку у НАТО нет своей армии. Европейские страны предоставляют НАТО необходимые войска».

    Драгоне пояснил, что любая потенциальная «европейская армия» была бы вынуждена опираться на тот же набор вооруженных сил европейских государств, который уже используется в структуре НАТО. По его словам, поэтому корректно говорить только о европейской компоненте внутри Североатлантического альянса, а не о самостоятельной армии ЕС.

    Он также отметил, что у НАТО существует отлаженная система военного управления и детальные оборонные планы, тогда как у Евросоюза есть значительные финансовые ресурсы и промышленный потенциал, которых нет у альянса. По мнению Каво Драгоне, ЕС и НАТО изначально создавались для взаимного дополнения и должны строго придерживаться этого принципа.

    Ранее Драгоне уже выступал против инициативы по формированию европейской армии и подчеркивал важность альянса с США. До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила против инициативы властей Испании о создании европейской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о намерении внимательно отслеживать возможное появление в Евросоюзе совместных оборонных планов и создание собственной армии.

    19 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести осенью текущего года на территории России комплекс учений с опорой на боевой опыт специальной военной операции, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

    Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. «В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции», – подчеркнул Масадыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников.

    Минобороны России объявило о проведении учений сил организации в текущем году на территории трех стран.

    Президент Владимир Путин предложил членам альянса начать масштабное обновление военного арсенала.

