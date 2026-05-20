Путин заявил о независимой внешней политике России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Главное – Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Глава государства добавил, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные международные вопросы. По результатам переговоров была принята совместная декларация, которая подтверждает общность принципиальных подходов Москвы и Пекина к глобальной повестке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Главы государств также подписали декларацию о становлении многополярного мира.