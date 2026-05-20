Путин: Многие договоры с КНР нацелены на углубление экономической кооперации

Tекст: Дарья Григоренко

По итогам двусторонних переговоров президент России Владимир Путин сообщил о подписании солидного пакета межправительственных и корпоративных документов. Российский лидер подчеркнул, что часть этих соглашений была оформлена непосредственно в Китае, передает РИА «Новости».

«Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», – отметил глава государства. Он добавил, что Москва и Пекин успешно сформировали надежную систему взаимной торговли. Эта структура надежно защищена от негативного внешнего влияния и колебаний на глобальных рынках.

«В России и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение», – сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний с ротой почетного караула.

Официальные переговоры глав государств в китайской столице продлились почти три часа.

Гонконгская пресса отметила исключительную степень личной близости двух политиков.