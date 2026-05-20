Путин назвал отношения России и Китая образцом для мира

Tекст: Вера Басилая

Переговоры глав государств состоялись в Доме народных собраний, передает РИА «Новости». Стороны обстоятельно рассмотрели все основные направления двустороннего сотрудничества.

«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул президент.

«Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия», – сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил совместное определение вектора развития двусторонних отношений на основе уважения.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении партнерства.

Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».