TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

«Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

