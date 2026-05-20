Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции

Tекст: Мария Иванова

Экс-президент Франции Франсуа Олланд намекнул на свое участие в предстоящих президентских выборах, передает Politico.

Бывший лидер страны покинул Елисейский дворец в 2017 году с рекордным рейтингом одобрения в 4%.

«Я готовлюсь», – заявил Олланд журналу Marianne. Он отметил, что результаты выборов 2027 года определят не только будущее Франции и Европы, но и глобальную стабильность. Политик считает, что его шансы возрастают из-за серьезного раскола в Социалистической партии и обилия кандидатов на правом фланге.

Согласно опросам, шансы Олланда невелики: ему прогнозируют менее 10% голосов, что не позволит выйти во второй тур. Лидером гонки считается партия «Национальное объединение». Однако сторонники экс-президента уверены в его опыте преодоления кризисов и международных переговоров.

Социалистическая партия переживает глубокий кризис после провала на прошлых выборах, когда их кандидат набрал менее 2%. Внутри партии идут споры о необходимости праймериз и союза с левыми радикалами. Олланд, называющий себя социал-демократом, выступает против радикализации партии и призывает к взвешенной экономической политике.

