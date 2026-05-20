    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    20 мая 2026, 09:45 • Новости дня

    На ЭКСПО в Харбине раскупили вещи с цитатами Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    На проходящем в Харбине масштабном Российско-Китайском ЭКСПО огромным спросом пользуются вещи с высказываниями президента РФ Владимира Путина, особенно красные футболки и свитшоты, сообщила категорийный менеджер проекта «Универмаг» Национального центра «Россия» Евгения Злобина.

    «На данный момент у нас осталось меньше половины из того, что мы привезли, мы стараемся рассказывать нашим китайским гостям о цитатах российского президента», – сообщила Евгения Злобина, передает РИА «Новости».

    По словам представительницы стенда, абсолютными хитами продаж стали фразы «Next time in Moscow» и «Надо обязательно смотреть в будущее». В честь приезда российского лидера стоимость свитшотов снизили с 600 до 400 юаней, что составляет около 4,2 тыс. рублей.

    Юбилейное десятое ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тыс. кв. метров. Первой проданной вещью на стенде оказался белый свитшот с русскоязычной надписью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику.

    Российский лидер приехал к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее сообщалось, что одежда с цитатами главы государства оказалась крайне востребованной среди посетителей выставки в Харбине.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    19 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине два дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне.

    В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Рабочий график российского лидера ожидается весьма насыщенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двусторонних документов. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Торжественная программа начнется с официальной церемонии встречи: главу государства встретит министр иностранных дел КНР Ван И, в аэропорту также будут задействованы почетный караул и дети. После этого российский лидер направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а основная встреча с Си Цзиньпином пройдет на площади Тяньаньмэнь.

    С российской стороны в переговорах примут участие 39 представителей, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В делегацию также вошли главы восьми министерств, руководители крупнейших госкорпораций, представители регионов, университетов и СМИ.

    По словам Ушакова, ключевыми итоговыми документами станут Совместная декларация о формировании многополярного мира и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документы должны закрепить общий подход Москвы и Пекина к международной повестке и задать рамки для дальнейшего развития отношений.

    При этом визит не ограничится подписанием основных соглашений: стороны также обсудят расширение сотрудничества в торговле, образовании, культуре, транспорте и энергетике, а также могут выйти на дополнительные договоренности, способные придать импульс двусторонним проектам.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал визит российского лидера. Перед поездкой президент России обратился к гражданам Китая с речью о мире и процветании. На предстоящих переговорах главы государств детально обсудят двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    20 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений

    Си Цзиньпин заявил об ускоренном развитии стратегического партнерства России и КНР

    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений
    Tекст: Вера Басилая

    Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух государств началась в узком составе, после чего беседа продолжилась уже в расширенном формате.

    Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил текущую динамику двустороннего взаимодействия. «Китайско-российские отношения вступили в новый этап – более результативного и ускоренного развития», – подчеркнул китайский руководитель.

    Он также отметил значительное укрепление политического доверия между странами за последние годы.

    По словам главы государства, несмотря на сложную международную обстановку, Москва и Пекин продолжают успешно наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, науке и инвестиционной сфере. Основой этого партнерства остаются равноправие и взаимное уважение.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором развитие отношений России и КНР.

    На встрече Владимир Путин назвал двусторонние отношения образцом подлинного стратегического партнерства.

    20 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая

    Путин: Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов

    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Tекст: Мария Иванова

    На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.

    Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.

    Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.

    Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.

    На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    20 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Дмитриев рассказал о новых соглашениях РФПИ с китайскими коллегами

    Дмитриев рассказал о расширении сотрудничества с китайскими коллегами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал ряд новых соглашений с китайскими партнерами во время визита президента России Владимира Путина в Пекин, о чем сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Продолжаем развивать отношения с партнерами из Китая. В ходе визита Владимира Путина в Пекин РФПИ расширил сотрудничество за счет новых соглашений», – написал он в Max.

    По словам Дмитриева, с China Architecture Design&Research Group РФПИ договорился о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.

    С Демонстрационной зоной Китай–ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции запланированы совместные инвестиционные проекты в странах ШОС, которые помогут выходу компаний на рынки России и Китая.

    Кроме того, с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры, сообщил Дмитриев.

    «Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха. РФПИ с китайскими партнерами реализовали более 50 знаковых совместных проектов, общий объем инвестиций в них превысил 800 млрд рублей», – подчеркнул глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере. Bloomberg сообщило, что Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2». Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat.

    20 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

    «Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

    Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

    Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    19 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Путина в аэропорту Пекина встретил глава МИД Китая Ван И

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом, где у трапа самолета его торжественно поприветствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

    Президента России в аэропорту встречала рота почетного караула и дети, передает РИА «Новости». После выхода из самолета глава государства обменялся рукопожатием с Ван И и провел с ним короткую беседу. Затем китайский министр проводил Путина до автомобиля Aurus, на котором российский лидер отбыл в предоставленную ему резиденцию.

    Основная программа визита запланирована на 20 мая. В этот день пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

    Также лидеры двух стран дадут старт Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах. По итогам встреч ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал торжественную встречу российского лидера министром иностранных дел КНР Ван И.

    По итогам переговоров стороны подпишут около сорока различных документов. Путин и Си Цзиньпин детально обсудят дальнейшее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    20 мая 2026, 09:07 • Новости дня
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривают запуск пассажирских поездов в Китай, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Отечественная компания изучает варианты организации прямого железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой, передают «Вести».

    Глава министерства транспорта Андрей Никитин подтвердил активную проработку данной инициативы.

    «РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят», – сказал он.

    Руководитель ведомства подчеркнул наличие огромного обоюдного интереса у путешественников. Он добавил, что благодаря безвизовому режиму граждане России начали активно посещать Пекин, Шанхай и различные исторические достопримечательности, хотя ранее предпочитали исключительно пляжный отдых на острове Хайнань.

    По оценке министра, межгосударственные отношения в настоящее время продолжают стремительно развиваться на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Компания РЖД в феврале анонсировала запуск беспересадочного железнодорожного сообщения из Иркутска.

    Минтранс России осенью прошлого года спрогнозировал увеличение туристического потока в азиатскую страну на 40%.

    20 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире

    Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о становлении многополярного мира

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира, передает РИА «Новости».

    Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров глав государств в китайской столице.

    По итогам встречи лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с этим был подписан еще один важный концептуальный документ – совместная декларация о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа.

    Всего представители двух стран приняли 20 документов. Среди наиболее значимых выделяются Совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и Декларация о формировании многополярного мира. Часть этих важнейших актов лидеры государств скрепили своими подписями лично.

    Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса заключили ряд коммерческих и межправительственных контрактов. Договоренности затрагивают углубление взаимодействия в атомной энергетике, промышленности, торговле и транспорте. Также расширено сотрудничество в сфере строительства, образования и кинематографа.

    Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заранее сообщил о планах лидеров двух стран подписать декларацию о многополярности.

    Также Ушаков сообщил о планах подписания порядка 40 двусторонних соглашений.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с 36-летним гражданином Китая Пэн Паем, передает ТАСС.

    Беседа состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных российско-китайских переговоров и церемонии открытия перекрестных Годов образования.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

