Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире

Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о становлении многополярного мира

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира, передает РИА «Новости».

Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров глав государств в китайской столице.

По итогам встречи лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с этим был подписан еще один важный концептуальный документ – совместная декларация о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа.

Всего представители двух стран приняли 20 документов. Среди наиболее значимых выделяются Совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и Декларация о формировании многополярного мира. Часть этих важнейших актов лидеры государств скрепили своими подписями лично.

Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса заключили ряд коммерческих и межправительственных контрактов. Договоренности затрагивают углубление взаимодействия в атомной энергетике, промышленности, торговле и транспорте. Также расширено сотрудничество в сфере строительства, образования и кинематографа.

Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заранее сообщил о планах лидеров двух стран подписать декларацию о многополярности.

Также Ушаков сообщил о планах подписания порядка 40 двусторонних соглашений.

Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».