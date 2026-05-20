Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

«Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.