Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вышли к представителям средств массовой информации после завершения официальных переговоров в рамках визита российского лидера в Китай, передает РИА «Новости».

Ожидается, что главы государств сделают совместные заявления для прессы.

Встреча лидеров двух стран началась с беседы в узком составе. Позднее к главам государств присоединилась основная часть делегаций, и диалог продолжился в расширенном формате.

Вечером того же дня у Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится неформальная встреча за чаем. Во время этого мероприятия руководители обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренном развитии стратегического партнерства двух стран.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»