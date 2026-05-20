МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

Российская армия отработала приведение соединений в высшие степени боевой готовности для применения ядерного оружия, указало Минобороны в Max.
Подразделения обеспечили доставку боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.
Личный состав получил специальные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие выполнили снаряжение ракет-носителей и осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пускам.
В маневрах приняли участие более 64 тыс. человек и свыше 7,8 тыс. единиц техники. Задействовано более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь стратегических крейсеров.
Кроме того, участники учений успешно отработали вопросы совместной подготовки и применения ядерного арсенала, размещенного на территории Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России объявило о начале масштабных маневров ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих.
Двумя днями ранее белорусское военное ведомство сообщило о старте тренировки частей боевого применения специальных боеприпасов.